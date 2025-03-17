Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli alımlarda merkezi süreci başlattı
Cumhurbaşkanlığı, tüm kamu kurumlarının merkezi alım yöntemiyle sözleşmeli personel alım sürecinin önünü açan yazıyı kurumlara gönderdi.
27 Şubat 2025 tarihli ve "Sözleşmeli Personel Alımında Kritik Düzenleme"
başlıklı yazımızda; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenlemeye
gidilerek 4/B'li sözleşmeli personel alımlarının ÖSYM tarafından yılda iki kez
yapılan merkezi KPSS tercih kılavuzunda yer alabilmesinin önünün açıldığını
gündeme
taşımıştık.
Bu düzenlemeyle birlikte, kamu idarelerinin birbirinden habersiz alımlarının
önüne geçileceğini, yüksek puanlı adayların birden fazla kuruma eş zamanlı yerleşmesinin
önüne geçileceğini dile getirmiştik.
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından
tüm kamu idarelerine gönderilen yazıda; sözleşmeli personel alımlarının memur
kadrolarında olduğu gibi belirlenen takvime göre yerleştirme talebinde bulunulabileceği
ifade edildi.
Buna göre, kamu idareleri merkezi yerleştirme için sözleşmeli personel alım
taleplerini 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına bildirilebilecektir.
Diğer taraftan, söz konusu yazıda sözleşmeli personel alım taleplerinde ilgili
mevzuatında bulunmadıkça yaş, yabancı dil, cinsiyet vb. şartlarla birlikte hizmetin
gereği olmayan koşullara yer verilemeyeceğinin de altı çizildi.
Böylelikle, uzun süredir dile getirdiğimiz sözleşmeli personel alımlarında
adrese teslim sertifikaya dayalı kişiye özel ilanların da sonu gelmiş oldu.
Uzun süre sonra hayata geçen bu doğru uygulamadan dolayı Cumhurbaşkanlığını
tebrik ediyoruz.