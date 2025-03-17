Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli alımlarda merkezi süreci başlattı

27 Şubat 2025 tarihli ve "Sözleşmeli Personel Alımında Kritik Düzenleme" başlıklı yazımızda; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenlemeye gidilerek 4/B'li sözleşmeli personel alımlarının ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılan merkezi KPSS tercih kılavuzunda yer alabilmesinin önünün açıldığını gündeme taşımıştık.



Bu düzenlemeyle birlikte, kamu idarelerinin birbirinden habersiz alımlarının önüne geçileceğini, yüksek puanlı adayların birden fazla kuruma eş zamanlı yerleşmesinin önüne geçileceğini dile getirmiştik.



Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu idarelerine gönderilen yazıda; sözleşmeli personel alımlarının memur kadrolarında olduğu gibi belirlenen takvime göre yerleştirme talebinde bulunulabileceği ifade edildi.



Buna göre, kamu idareleri merkezi yerleştirme için sözleşmeli personel alım taleplerini 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına bildirilebilecektir.



Diğer taraftan, söz konusu yazıda sözleşmeli personel alım taleplerinde ilgili mevzuatında bulunmadıkça yaş, yabancı dil, cinsiyet vb. şartlarla birlikte hizmetin gereği olmayan koşullara yer verilemeyeceğinin de altı çizildi.



Böylelikle, uzun süredir dile getirdiğimiz sözleşmeli personel alımlarında adrese teslim sertifikaya dayalı kişiye özel ilanların da sonu gelmiş oldu.



Uzun süre sonra hayata geçen bu doğru uygulamadan dolayı Cumhurbaşkanlığını tebrik ediyoruz.







