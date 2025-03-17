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CHP'li Salıcı'nın İddialarına Bakanlıktan Cevap

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık arazi tahsis sürecine dair detayları paylaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 17:58, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 18:04
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CHP'li Salıcı'nın İddialarına Bakanlıktan Cevap

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı çevreler tarafından gündeme getirilen asılsız iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bakanlığımızın faaliyetleri, şeffaflık ve kamu yararı gözetilerek yürütülmektedir. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmakta, çarpıtılmış bilgiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İlgili konuya dair detaylar görselde açıkça ifade edilmiştir. Hukuka ve gerçeklere dayanmayan bu tür iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, her zaman olduğu gibi şeffaf ve ilkeli duruşumuzu koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan Açıklama

Bakan Ersoy, paylaşımında ayrıca bakanlığın açıklamasına yer verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu olan arazi için tahsis kararı yeni olmayıp, 1997 yılında alınmıştır. Arazi o dönemki adıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Aksu Enternasyonel Otelcilik ve Turizm A.Ş. ile Kundu Enternasyonel Otelcilik ve Turizm A.Ş. adına iki firmaya tahsis edilmiştir. 2003 yılında Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilen tahsis, geçtiğimiz yıllarda Orman Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tahsis birleştirme ve ayırma işlemlerine konu olmuştur. Son olarak firma talebi üzerine; daha önce birleştirilen tahsislerin tekrar ikiye ayrılması uygun görülmüş ve Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret A.Ş. ile yüzde 100 aynı ortaklık yapısına sahip olan; NMM Otelcilik Organizasyon Ticaret A.Ş.'ye 13551 ada 139 parsele ilişkin tahsisin devredilmesi, Nebula Otelcilik Organizasyon Ticaret A.Ş.'ye ise 13551 ada 140 parsele ilişkin tahsisin devredilmesi 20/2/2024 tarihinde uygun görülmüştür" denildi.

ÇED Raporu Gerekli Değildir

Nebula Otelcilik Organizasyon Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin ise 22 Ocak 2025 tarihinde ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye devredildiği işaret edilerek, "Oğuz Kaan Salıcı'nın 'ÇED raporu gerekli değildir kararı alınıyor' sözleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Yürürlükteki düzenlemelere göre, 250 oda ve altındaki tesisler için ÇED raporu istenmemektedir. Söz konusu alandaki uygulanacak proje de 240 oda olduğu için zaten ÇED raporu gerekli değildir." Sayın Milletvekilinin imar planına ilişkin iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alanın Uygulama İmar Planı 16 Şubat 2022 tarihinde onaylanmış olup, halen yürürlüktedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu'nun 23 Aralık 2024 tarihli kararı uyarınca yapılan İmar Planı değişikliği ise imar adasındaki 5 adet parseli kapsayan uygulamaya ilişkin sorunların çözümüne yönelik olarak onaylanmıştır.

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