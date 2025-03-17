DEM Parti, Cumhurbaşkanı ile Bayram Sonrası Görüşebilir

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis'te MHP ve AK Parti heyetleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Görüşmelerin İçeriği Hakkında Bilgi

Görüşmelere ilişkin bilgi veren Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri ve Türkiye'nin diğer meselelerini konuştuklarını bildirdi. Bakırhan, gerekli adımların atılması halinde Türkiye'nin hem küresel hem bölgesel düzeyde karşı karşıya kaldığı risklerden çok rahatlıkla korunabileceğini aktardıklarını belirtti.

İmralı Ziyareti ve Demokratikleşme Süreci

Hatimoğulları, bir gazetecinin DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusuna, "İmralı'ya gidişle ilgili birkaç gün içinde bir program netleşecek. Henüz bir başvurumuz yok." diye konuştu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı kongrenin düzenlenmesi için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Kandil arasında doğrudan iletişimin sağlanması gerektiğini iddia eden Hatimoğulları, görüşmede, demokratikleşme konusunda bir genel söylem ve değerlendirme yaptıklarını ancak alt başlıklar biçiminde konuşmadıklarını aktardı.

Sayın Cumhurbaşkanı ile Görüşme Talebi

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu taleplerinin olup olmadığına dair soru üzerine ise Hatimoğulları, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme talebi oldu. Bir görüşme talebi olursa olumlu yanıt vereceğini söylemişti. Çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleşecek." yanıtını verdi.