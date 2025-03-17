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Edirne'de FETÖ ve PKK Üyeleri Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 25 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 18:48, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 18:50
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Edirne'de FETÖ ve PKK Üyeleri Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de son 1 haftada yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 8'i asayiş suçlarından aranan 25 şüphelinin sınır bölgesinde yakalandığını açıkladı.

Edirne'de Yasa Dışı Geçiş Girişimleri Engellendi

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Edirne'de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli suçlardan aranan toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu şüpheliler arasında, 14 FETÖ terör örgütü üyesi, 3 PKK/KCK terör örgütü üyesi ve kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti gibi asayiş suçlarından aranan kişiler yer alıyor.

Yakalanan Şüpheliler ve Adli Süreçler

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sayesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Diğer 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Sınır Güvenliği ve Kaçakçılıkla Mücadele

Yerlikaya, sınırlarımızda alınan fiziki güvenlik tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve düzensiz göç hareketleri ile mücadele edilmesinin elzem olduğunu belirtti. Yürütülen kararlı çalışmalar sayesinde, sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve adli suçlardan aranan 765 kişi yakalandı.Bakan Yerlikaya, bu başarılı çalışmalardan dolayı Edirne Valisi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

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