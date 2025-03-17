Kamyonet jandarma aracına çarptı: 4'ü jandarma personeli 5 yaralı
Bingöl'de kamyonetin jandarma aracına çarpması sonucu 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 19:43, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 20:06
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAL 174 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yado Çeşmesi mevkisinde devriye görevi yapan 12 AP 534 plakalı sivil jandarma aracına arkadan çarptı.
Çarpma sonucu kamyonet yolun kenarına devrildi.
Kazada 4 jandarma personeli ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.