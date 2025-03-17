Kooperatif başkanı ve oğlu zimmetten tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar döviz ve altına el konuldu.

Operasyonda 2 şüpheli, teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net