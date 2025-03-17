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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile Görüştü

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesini ele aldı. İki bakan, IMF-Dünya Bankası toplantılarında bir araya gelmeyi planlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 20:36, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 20:37
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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor. Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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