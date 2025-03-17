Toplu sözleşmede rekor kırıldı: İşçi maaşı 102 bin TL oldu

Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma sonucunda, fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin TL'ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin liraya ulaştı.

Petrol İş Sendikası ve Bayer Türk Kimya Anlaşması

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi'nin örgütlü olduğu Bayer Türk Kimya firmasında toplu iş sözleşmesi sendikanın genel merkezinde imzalandı. Toplantıya sendika ve işveren temsilcileri katıldı.

Çıplak Maaş 102 Bin TL Oldu

İmzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama yapan Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, sözleşmeden memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını anlatan Kırmızıçiçek,

Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira.

diye konuştu.

Bayer Türk Kimya'nın Ülke Genelindeki Yapısı

Bayer Türk Kimya firmasının ülke genelinde 9 bölge ofisi ve biri Kocaeli, diğeri İstanbul'da olmak üzere iki üretim tesisi bulunuyor. Bu yapı, firmanın geniş bir coğrafyada etkili olmasını sağlıyor.