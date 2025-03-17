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Audi, 2029'a kadar 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, Almanya'da 2029'a kadar yönetim ve geliştirme gibi alanlarda istihdam kesintisine gideceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 22:18, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 22:19
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Audi, 2029'a kadar 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Audi'den yapılan açıklamada, ekonomik koşulların giderek zorlaştığı, rekabet baskısı ve siyasi belirsizliklerin şirketi büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığı kaydedilerek 7 bin 500 kadar kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Almanya'daki tesislerin geleceğe hazır ve rekabetçi olmasını sağlamak için Audi Yönetim Kurulu ve İş Konseyi'nin "gelecek için" ortak bir anlaşmayı müzakere ettiği aktarılan açıklamada, kurul ve konseyin 2029'a kadar dolaylı alanlarda 7 bin 500 kadar istihdamın sosyal sorumluluk bilinciyle azaltılması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Söz konusu anlaşmayla, şirketin yıllık personel maliyetinin 1 milyar avro azaltılması hedefleniyor. Audi, gelecek 4 yıl içinde Almanya'daki tesislerine toplam 8 milyar avro yatırım yapacak.

Buna ek olarak, toplu sözleşmeler kapsamındaki çalışanlar için ek ödemeler yeniden ayarlanarak iş gücü maliyetleri azaltılacak.

Bu arada, Audi, Almanya'daki tesislerinde iş güvenliği garantisi anlaşmasının 2033 yılının sonuna kadar uzatıldığını da açıkladı.

Audi 2019'dan itibaren üretimde yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmış ve iki fabrikasında kapasiteyi önemli ölçüde azaltmıştı.

Alman lüks otomobil üreticisi, özellikle elektrikli otomobiller için zayıflayan talepten olumsuz etkileniyor. Şirket, Brüksel'deki fabrikasını kapatma kararı almıştı.

Audi'nin ana şirketi Volkswagen de Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatmıştı.

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