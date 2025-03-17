Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri: Galatasaray'ın Yeni Evi

POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri: Galatasaray'ın Yeni Evi

Galatasaray Kulübü, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile hem tesisleşme hem de finansal sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atıyor. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın finansal yapılandırma ve yeni tesis projeleri ile kulübün geleceğini nasıl güçlendirdiklerini anlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 23:30, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 23:25
Yazdır
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri: Galatasaray'ın Yeni Evi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübü finansal açıdan kendi kendine yeterli seviyeye getirmeye çok yaklaştıklarını söyledi. Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Kavukçu ve Ömer Sarıgül, teknik direktör Okan Buruk'un da katılımıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin Önemi

Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin önemine değinerek,

"Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, yaklaşık 130 dönüm üzerine kuruldu. Emlak Konut ile Riva ve Florya projelerini yapmak için bir sözleşme imzalamıştık. Bunun için Florya'daki yerleşkemizden çıkmamız gerekiyordu. Stada en yakın yer olduğu için bu arsayı tercih ettik."
diye konuştu. Tesisin yapımı için kulüp kasasından 700 milyon liraya yakın para çıktığını aktaran Özbek, "Bu tesisin yapılmasında Galatasaray Kulübünün üyeleri ve Galatasaray'ı sevenlerin büyük desteği oldu."

ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Gelecek Planları

Kulübün geleceğini kurtaracak projeler geliştirdiklerini belirten Özbek,

"Spor kulüplerinin yapması gereken diğer husus ise finansal yapının düzelmesi. Riva, Florya ve Mecidiyeköy'de gayrimenkul geliştirme yöntemiyle Galatasaray Kulübüne çok büyük finansal katkı verecek projeler yapıyoruz."

sözlerini dile getirdi.

Yönetim Kurulunun Başarıları

Öztürk:

"Başkanımız inanılmaz işler yaptı"
ifadesiyle Dursun Özbek'in liderliğine vurgu yaptı. Yönetim kurulundaki herkesin çok kıymetli işler yaptığını belirten Öztürk, "Bu yönetim ve ekip, Dursun Özbek liderliğinde farklı bir yere gidiyor."

dedi.

Sponsorluk Anlaşmaları ve Başarılar

Yelkencioğlu:

"Formamızda reklam alacak yer kalmadı"

diyerek sponsorluklarla ilgili başarılarını anlattı. Başarıyı birliktelikten geldiğini savunan Yelkencioğlu, forma sponsorluklarının 35 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Kemerburgaz Tesislerinin Avantajları

Buruk: Kemerburgaz tesislerine geçişin hızlı olduğunu ve oyuncuların burada çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'ya veda etmeden geçtiklerini ve yeni tesisteki ortamın çok değişik olduğunu belirtti. Kemerburgaz'daki atmosferin Florya'nın uğurunu ve havasını taşıdığını ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber