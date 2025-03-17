Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri: Galatasaray'ın Yeni Evi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübü finansal açıdan kendi kendine yeterli seviyeye getirmeye çok yaklaştıklarını söyledi. Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Kavukçu ve Ömer Sarıgül, teknik direktör Okan Buruk'un da katılımıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin Önemi

Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin önemine değinerek,

"Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, yaklaşık 130 dönüm üzerine kuruldu. Emlak Konut ile Riva ve Florya projelerini yapmak için bir sözleşme imzalamıştık. Bunun için Florya'daki yerleşkemizden çıkmamız gerekiyordu. Stada en yakın yer olduğu için bu arsayı tercih ettik."

diye konuştu. Tesisin yapımı için kulüp kasasından 700 milyon liraya yakın para çıktığını aktaran Özbek, "Bu tesisin yapılmasında Galatasaray Kulübünün üyeleri ve Galatasaray'ı sevenlerin büyük desteği oldu."

ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Gelecek Planları

Kulübün geleceğini kurtaracak projeler geliştirdiklerini belirten Özbek,

"Spor kulüplerinin yapması gereken diğer husus ise finansal yapının düzelmesi. Riva, Florya ve Mecidiyeköy'de gayrimenkul geliştirme yöntemiyle Galatasaray Kulübüne çok büyük finansal katkı verecek projeler yapıyoruz."

sözlerini dile getirdi.

Yönetim Kurulunun Başarıları

Öztürk:

"Başkanımız inanılmaz işler yaptı"

ifadesiyle Dursun Özbek'in liderliğine vurgu yaptı. Yönetim kurulundaki herkesin çok kıymetli işler yaptığını belirten Öztürk, "Bu yönetim ve ekip, Dursun Özbek liderliğinde farklı bir yere gidiyor."

dedi.

Sponsorluk Anlaşmaları ve Başarılar

Yelkencioğlu:

"Formamızda reklam alacak yer kalmadı"

diyerek sponsorluklarla ilgili başarılarını anlattı. Başarıyı birliktelikten geldiğini savunan Yelkencioğlu, forma sponsorluklarının 35 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Kemerburgaz Tesislerinin Avantajları

Buruk: Kemerburgaz tesislerine geçişin hızlı olduğunu ve oyuncuların burada çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'ya veda etmeden geçtiklerini ve yeni tesisteki ortamın çok değişik olduğunu belirtti. Kemerburgaz'daki atmosferin Florya'nın uğurunu ve havasını taşıdığını ekledi.