Isparta'da askeri kışlada kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Isparta'da askeri kışlada kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Isparta'da Somali askerleri arasında futbol maçı sonrası kavga çıktı. 2'si ağır, çok sayıda asker yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 07:36, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 07:38
Yazdır
Isparta'da askeri kışlada kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin arasında çıkan futbol maçı kavgası, birçok askerin yaralanmasına neden oldu. Türk askerlerinin de müdahil olduğu olayda, yaralı askerler hastanelere sevk edildi. Olay, kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptığı futbol maçı sonrası çıkan tartışmanın büyümesiyle başladı.

Kavganın Detayları ve Yaralıların Durumu

Kışlada çıkan kavgada Türk askerleri de yer aldı ve çok sayıda asker yaralandı. Yaralı askerler, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 2 Somali uyruklu askerin durumu ağır ve entübe edilerek ameliyata alındı.

Isparta Valisi'nin Açıklaması

Isparta Valisi Abdullah Erin, olay hakkında bilgi almak ve yaralı askerleri ziyaret etmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Vali Erin, "Akşam saatlerinde, saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar." şeklinde konuştu.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Vali Erin, "Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlar da sağlıklarına kavuşurlar." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber