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Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi turizmi canlandırdı. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 70 doluluğa ulaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Mart 2025 07:39, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 07:40
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Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesinde, turizm sektöründe rezervasyon yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayramın, okulların bir haftalık ara tatiline denk gelmesinin sektör için avantaj sağlayacağını belirten sektör temsilcileri, Ramazan Bayramı için doluluk oranlarının şimdiden yüzde 70'lere ulaştığını ifade etti.

Turizm Sektöründe Hareketlilik

Turizm sektörü, Ramazan Bayramı ve ara tatil dolayısıyla hareketlenmiş durumda. Rezervasyonların geçen yılki Ramazan Bayramı tatili rezervasyonlarına göre arttığını belirten turizmciler, bu dönemdeki moralle yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı bekliyor. Bu yıl, okullardaki ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşti. Öğrenciler 28 Mart Cuma günü ayrılacakları okula ara tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi dönecek. Ramazan Bayramı tatili ise 29 Mart'ta Arife Günü'yle başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu dönemde hem yakınlarına bayram ziyareti yapmak hem de çocukların ara tatilini değerlendirmek isteyenler turizmde hareketlilik oluşturdu.

Doluluk Oranları Yüzde 70'e Ulaştı

Tatil bölgesinde şimdiden başlayan hareketliliğin her geçen gün daha da artacağı tahmin ediliyor. Turizm sektörü temsilcileri, rezervasyonların yaz sezonu öncesi sezona hızlı bir giriş yapılmasına imkan tanıyacağını belirtiyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tatillerin sezonunun erken açılmasına vesile olacağını söyledi. Bayram ve ara tatillerin Türk turizmi için önemli olduğunu belirten İşler, "Bu sene, bayram rezervasyonlarında geçen yıla göre yüzde 15 artış görüyoruz" dedi. İşler, bayram tatili rezervasyonlarının yüzde 70'e ulaştığını, bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceklerini düşündüklerini kaydetti.

Fiyatlar Günlük 2 Bin Liradan Başlıyor

Otellerin günlük fiyatının 2 bin liradan başladığını ve 10 bin liraya kadar çıktığını vurgulayan İşler, şöyle konuştu: "Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımız, enflasyonun düşüş hızıyla kendi bütçelerine uygun her türlü tesisi bulma avantajına sahip. Bayram tatilinin gelmesiyle turizm sektörü, 2025 turizm sezonunu erken açmış olacak ve sezon devam edecek. Bayram tatilinin nisan ayının başına denk gelmesi, turizm sezonunun erken açılmasına vesile olacak."

Rezervasyon Sezonu Erken Bitebilir

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge de bayram ve ara tatil için rezervasyonların artarak sürdüğünü belirtti. Bayram ve ara tatil döneminin yaz sezonuyla ilgili turizmcilere bilgi vereceğini ifade eden Belge, kasımda başlattıkları erken rezervasyon dönemini yoğun talep nedeniyle erken bitirmek durumunda kalabileceklerini anlattı. Belge, Çeşme'ye olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Misafirlerimiz ellerini çabuk tutsunlar. Çeşme'de bu sene yer bulmakta sıkıntı çekebilirler" dedi.

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