Çorum'da Silahlı Kavga: Otomobil ve İş Yerine Zarar

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, saçmaların isabet ettiği bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu. Olay, Buharaevler Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay Yerine Polis Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerden K.C'nin Selçuk 25. Sokak'taki ikametinin müştemilat kısmında bir otomatik av tüfeği, bodrum kısmında ise 112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis Şüphelileri Yakalamak İçin Çalışma Başlattı

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, bölgede büyük bir tedirginlik yaratırken, güvenlik önlemleri artırıldı.