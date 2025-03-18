NASA Astronotları 286 Gün Sonra Dünya'ya Dönüyor

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, planlanan 8 günlük görevlerinin ardından 286 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kaldıktan sonra Dünya'ya dönüyor. Boeing Starliner'daki teknik sorunlar nedeniyle uzayda mahsur kalan ikili, SpaceX kapsülüyle eve dönüş yolculuğuna başladı. Astronotlar, TSİ 00.57'de okyanusa iniş yapacak.NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, 286 gün süren tarihi bir uzay görevinin ardından Dünya'ya dönüyor. İkili, 5 Haziran 2024'te Boeing'in Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş, ancak kapsülde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Dünya'ya dönüşleri ertelenmişti.

Başlangıçta sekiz gün sürecek görev

Başlangıçta sadece sekiz gün sürecek bir görev için yola çıkan Williams ve Wilmore, Starliner'da tespit edilen helyum sızıntıları ve itici sistem arızaları nedeniyle ISS'de mahsur kaldı. Bu sorunların ardından kapsül boş olarak Dünya'ya geri gönderildi. NASA, astronotların dönüşü için alternatif arayışına girdi ve SpaceX'in planlı uçuşu çözüm oldu.

SpaceX ile dönüş başladı

İkilinin dönüşü için SpaceX'e ait Dragon kapsülü tercih edildi. Söz konusu kapsül, Eylül ayında iki astronotla ISS'ye ulaşmış, iki boş koltuğu ise Butch ve Suni için ayrılmıştı. 286 gün süren bu bekleyiş, istasyona yeni mürettebatın gelmesiyle son buldu.Dönüş yolculuğu bugün itibarıyla başladı. SpaceX kapsülünün kapağı kapatıldı ve TSİ 08.05'te ISS'den ayrılması planlandı. NASA astronotları Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov da dönüş kapsülünde Williams ve Wilmore'a eşlik ediyor.

Dönüş saatleri belli oldu

NASA, dönüş sürecine ilişkin kritik zamanları da paylaştı:

08.05: SpaceX kapsülü ISS'den ayrıldı

SpaceX kapsülü ISS'den ayrıldı 23.11: Kapsül, yavaşlayarak atmosfer girişine hazırlanmak için motorlarını çalıştıracak

Kapsül, yavaşlayarak atmosfer girişine hazırlanmak için motorlarını çalıştıracak 00.57: Kapsülün okyanusa iniş (splashdown) yapması bekleniyor

Uzayda 9 ay: Sağlık üzerindeki etkiler

Normalde astronotlar ISS'de ortalama 6 ay kalıyor. Williams ve Wilmore, uzayda geçirdikleri 9 ay boyunca birçok bilimsel çalışmaya katıldı, eğitim faaliyetlerine destek verdi ve çeşitli uzay yürüyüşleri gerçekleştirdi. Ancak uzun süreli uzay görevleri vücut üzerinde ciddi etkilere neden olabiliyor. Ağırlıksız ortamda kemik yoğunluğu azalıyor, kaslar zayıflıyor ve kan dolaşımı değişiyor. Ayrıca astronotlar radyasyona da maruz kalıyor. Bu nedenle, Dünya'ya dönen astronotlar uzun süre sağlık kontrollerine tabi tutuluyor.

Kısıtlı hazırlıkla uzun görev

Suni Williams ve Butch Wilmore, görevin kısa süreceğini düşünerek yanlarına sadece temel ihtiyaçlarını almıştı. Astronotlara zaman içinde ek kıyafet, yiyecek, su ve oksijen gibi malzemeler ulaştırıldı.NASA, dönüşleri sonrası ikili için hem sağlık hem de görev değerlendirmesi açısından kapsamlı bir analiz süreci başlatacak.