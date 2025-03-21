Deprem Bölgesindeki İdari Personel Geliştirme Ödeneği Bekliyor!

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 14 üncü maddesinde yer alan; "Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir." hükmüne göre devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmektedir.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerimizden olan Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ilinde görev yapan akademisyenlerin geliştirme ödeneği oranları 18 ay boyunca %250 oranında ödenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı.

Bu kararın yayımlanması pozitif bir gelişme olmakla birlikte, üç ilimizle birlikte depremden etkilenen diğer illerimizde 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapmakta olan idari personelde de beklenti oluşmuştur.

İdari personel de aynı zorluklarla üniversitelerinin eski günleri dönmesi için çaba göstermiş ve emek vermiştir.

Akademisyenlere yapılan bu teşvikin benzer şekilde idari personel için de yapılması adaletin bir gereğidir.

Birini görüp birini görmezden gelmek üniversitelerdeki çalışma barışını da bozmaktadır.

Bu çerçevede, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlemeye gidilerek deprem bölgesinde görev yapmakta olan idari personele geliştirme ödeneği ödenmesine yönelik çalışmalar bir an evvel yapılmalıdır!