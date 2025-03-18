Yılan Balığı İhracatında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılan balığı ihracat kotasının kullandırılmasına ilişkin esasları yeniden düzenledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, yılan balığı ihracat kotasının kullandırılmasına ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi. Buna göre, yılan balığı avcılığı, av yasağından önce elde edilen ürünlerin stok tespiti ve ihracat izni, nakil ve menşe belgesi düzenlenmesi işlemleri Resmi Gazete'nin 11 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'deki esaslara göre gerçekleştirilecek.

Yılan Balığı İhracatı İçin Gerekli Belgeler

Satış bildirimi düzenlemesinde, yılan balığı ihracatı yapmak isteyen firmalarca internet tabanlı Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ndeki (SUBİS) kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. SUBİS'te kaydı olmayan firmaların il müdürlüklerince kaydı yapılarak, kullanıcı adı ve şifre verilecek. Bu alanda faaliyette bulunacak firma, her bir nakil ve menşe belgesindeki yılan balıkları için ayrı bir satış bildirimi düzenleyecek.

Av Sertifikası Düzenlenmesi

Yılan balığı ihracatı gerçekleştirecek firma, satış bildirimi girişini tamamladıktan sonra düzenlenen nakil ve menşe belgesiyle yetkilendirilmiş il müdürlüğüne av sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunacak. İhracatı talep edilen miktar esas alınarak, yetkilendirilmiş il müdürlüğünce SUBİS üzerinden av sertifikası düzenlenecek.

CITES Belgesi İçin Yapılması Gerekenler

Yılan balığı ihracatı Resmi Gazete'nin 27 Şubat 2011 tarihli sayısında yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ'deki gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre gerçekleştirilecek. Söz konusu balığın ihracatını yapacaklar, CITES belgesi talebini https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa iletecekler. Yılan balığını canlı ihraç etmek isteyenlerin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne müracaatı esnasında sundukları nakil ve menşe belgelerinin onay tarihiyle müracaat tarihi arasında en fazla 15 gün olabilecek.