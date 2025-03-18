Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,6670 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,6440'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,6670 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 40,0290'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5670'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

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