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Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 322 Gazzeli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Hamas ile sağlanan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne geniş kapsamlı hava saldırıları başlattı. Saldırılarda en az 322 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Mart 2025 09:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 10:09
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Bu saldırılarda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 300'den fazla masum sivil hayatını kaybetti ve yaralı sayısı giderek artıyor. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere savaşı yeniden başlattı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu. Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

Okullarda Eğitime Ara Verildi

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın bölgelerde çalışmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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Saldırılarda Kadın ve Çocukların Kayıpları Artıyor

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Saldırılarda ölenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 340'ı geçtiği bildirildi. En az 90 yaralının da bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının Gazze'nin güney bölgelerinden olduğu kaydedildi. Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılar sonucu ölenler arasında 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Kentine Yönelik Saldırılar

  • Gazze kentinde yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ve 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.
  • Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne 14 kişinin cenazesi ve 70'ten fazla yaralı getirildi.
  • Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı getirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi. İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.

Hamas: "İsrail Gazze'deki Savunmasız Sivillere Savaşı Yeniden Başlattı"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatıldı ve "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap Ülkelerine ve İİT'ye Çağrı

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

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