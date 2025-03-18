Bakan Fidan CERN'i ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 09:45, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 09:46
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de dün CERN'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla da bir araya geldi.