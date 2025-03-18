Bakan Fidan CERN'i ziyaret etti

Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de dün CERN'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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