Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 554 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 536 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3 bin 554 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını ise 23 bin 360 liradan satılıyor.

Altın Fiyatlarındaki Artış ve ABD Ekonomik Gelişmeleri

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 17,3 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 14 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Para Piyasalarındaki Beklentiler

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor. Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Jeopolitik Riskler ve Analist Görüşleri

Bunlara ek olarak Yemen'deki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 30 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 990 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.