Filmleri aratmayacak görüntüler! Ellerinde sopalarla mahalle bastılar

Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına döverken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler ise sokak aralarına kaçıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer gençlerin mahallesini sopalarla bastı.

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