Çerkezköy'de binada doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binada doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

Çerkezköy'de bir binada doğal gaz nedeniyle patlama yaşandı.

Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir binada, iddiaya göre doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada bulunan herkes tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve gazetecilere bilgi verdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.