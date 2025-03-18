Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı

Köpek sorunu, toplumun farklı kesimlerini tehdit etmeye devam ediyor. Bu kez olay İstanbul'da yaşandı. 7 yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonu gittiği spor kursundan çıkışta ölümden döndü. Küçük kız, spor salonuyla aynı apartmanda bakılan bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bu defa sahipli köpek saldırdı! "Ne Ağızlığı Ne Aşısı Vardı"



Ünlü sunucu Aslı Özkayanın 7 yaşındaki minik kızına sahipli köpek saldırdı. Küçük kız omuzundan yaralanırken ailesi şikayette bulundu.#ekoltv pic.twitter.com/iCSylo9Ac1 Ekol TV (@ekoltvv) March 17, 2025

Hafif Yaralı Olarak Atlattı

Rottweiler cinsi köpeğin yere düşürüp sırtından ısırdığı çocuk, saldırıyı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. O anlarda Tanem'in annesi, Star TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa adlı programın sunuculuğunu yapan psikolog Aslı Özkaya da kızının yanındaydı.

Köpeğin Ağızlığı Yoktu

Köpeğin ağızlığının olmadığını söyleyen Aslı Özkaya, "Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmeni kızımın arkasından, kızıma saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak. Yere düşürdü ve yerde sürükledi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Çevredekilerin Yardımıyla Kurtardı

Aslı Özkaya, çığlıklar ve çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtarıp hastaneye götürdü. Çocuğa müdahale edilip kuduz aşısı yapıldı. Köpeğin sahibi olan ailenin ihmallerine dikkat çeken anne Aslı Özkaya, "Bir anne-babanın 14 yaşında bir kız çocuğuna kızımın boyunda köpeği nasıl teslim eder ve nasıl emanet eder. Çocuk sahip çıkamadı zaten, köpeği zaptedemedi. Köpek kızımı yerde sürüklerken kız şoka girdi, Bilmiyorum, bilinçli demeye dilim varmıyor, kız bıraktı tasmayı. Kız bize köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz, geçerseniz böyle ısırır, dedi." diye konuştu.

Şikayette Bulundu

Büyük korku yaşayan aile, karakola gidip şikayette bulundu. Polis köpeğin veterinerine ulaştığında çipi ve kuduz aşısı olmadığı görüldü.

Barınağa Götürüldü

Köpek, belediye tarafından aileden alındı ve barınağa götürüldü. 7 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi olan aileyse, olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.