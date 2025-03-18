Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi

Şubat ayında Türkiye'de trafiğe 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 338 aracın kaydı silinmiştir. Bu değişiklikle birlikte trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 artış göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı çeşitli kategorilerde gerçekleşmiştir.

Şubat Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Araçların Dağılımı

Yüzde 50,2 otomobil

Yüzde 32,7 motosiklet

Yüzde 9,2 kamyonet

Yüzde 3,3 traktör

Yüzde 2,2 kamyon

Yüzde 1,5 minibüs

Yüzde 0,8 otobüs

Yüzde 0,1 özel amaçlı taşıtlar

Bir önceki aya göre, motosiklet trafiğe kaydında yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 41,2 artış gözlenmiştir. Ancak kamyonet yüzde 48,3, otomobil yüzde 34,1 ve kamyon yüzde 21,4 azalmıştır.

Geçen Yıla Göre Değişim

Geçen yılın aynı ayına göre otobüs trafiğe kaydı yüzde 41,1 ve minibüs yüzde 29,2 artarken, motosiklet yüzde 47,2, traktör yüzde 38,1, kamyonet yüzde 31,1, özel amaçlı taşıtlar yüzde 26,0, kamyon yüzde 23,4 ve otomobil yüzde 10,6 oranında azalmıştır.

Trafiğe Kayıtlı Toplam Taşıt Sayısı

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 596 bin 522 olmuştur. Bu taşıtların dağılımı ise şu şekildedir:

Yüzde 51,9 otomobil

Yüzde 20 motosiklet

Yüzde 15 kamyonet

Yüzde 7,2 traktör

Yüzde 3,2 kamyon

Yüzde 1,7 minibüs

Yüzde 0,7 otobüs

Yüzde 0,3 özel amaçlı taşıtlar

Ocak-Şubat Döneminde Trafiğe Kaydı Yapılan ve Silinen Taşıtlar

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 302 bin 544 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,1 artarak 7 bin 108 adet olmuştur. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında ise 295 bin 436 adetlik bir artış gerçekleşmiştir.



