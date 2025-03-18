Cumhurbaşkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi İçin Özel Kitap

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı yayınlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çanakkale ruhu milletimizin en büyük gücüdür" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin Anlamı ve Önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaba yazdığı takdim yazısında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin istikbali ve istiklali uğruna verdiği en kutlu mücadelelerden biri olduğunu vurguladı. Çanakkale ruhunu diri tutmanın önemine değinen Erdoğan, bu ruhun dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Kitabın İçeriği ve Kaynakları

Kitap, Çanakkale Savaşı'nın hazırlık aşamasından nihai zafere kadar olan süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Türk ve uluslararası basındaki yansımalar, kahramanlık hikayeleri ve resmi belgelerle zenginleştirilmiş içerikler sunuyor. Osmanlı arşiv belgeleri başta olmak üzere çeşitli tarihi kaynaklardan bilgiler okuyucuya aktarılıyor.

Gelecek Nesillere Aktarılan Miras

Çanakkale Zaferi'nin şanlı hatırasını yaşatmak ve bu büyük zaferi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla hazırlanan eser, araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. Fahrettin Altun, kitabın Çanakkale'nin derinliklerinde saklı kalan kahramanlık öykülerini gün yüzüne çıkarmayı ve Çanakkale ruhunu nesilden nesile taşımayı amaçladığını belirtti.Altun, Çanakkale'nin yalnızca bir zafer değil; milletin imanı, iradesi ve kardeşliğinin tarih sahnesinde yankılanan destansı bir haykırışı olduğunu vurguladı. Bu ruhun, dün olduğu gibi bugün de milletin en büyük gücü olduğuna dikkat çekti. Çanakkale'de destan yazan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anarak kitabın hayırlara vesile olmasını temenni etti.