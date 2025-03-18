BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne hafif bir düşüşle başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 10.832,76 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 0,43 ve yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor sektörü yüzde 0,55 artış gösterirken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,75 ile ulaştırma sektörü oldu.

Küresel Piyasalar ve ABD Başkanı Trump'ın Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikaları fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürüyor. Ancak, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Açığa Satış İşlemleri ve Güncel Veriler

Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

BIST 100 Endeksi İçin Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli göstergeler olarak değerlendiriliyor.