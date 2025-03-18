Boşanma Sürecinde Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Adana'da yaşanan üzücü bir olayda, boşanma sürecinde olan İhsan Tolan, eşi Emine Tolan'ın 6 aylık bebeğini göstermediği iddiasıyla çıkan kavgada kayınbiraderi Fuat Erkaşka'yı öldürdü. Bununla birlikte, kayınpederi Vakkas ve kayınvalidesi Bakiye Erkaşka ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladıktan sonra polise teslim oldu. Kavga sırasında Emine Tolan'ın önceki evliliğinden olan kızı D., kardeşini kucaklayarak kendisini banyoya kilitledi ve olay sonrasında polise sığındı. Olay, Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Cinayetten Bir Gün Önce Tehdit Telefonu

İhsan Tolan'ın, olaydan bir gün önce eşini arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı. "Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın" şeklinde tehditlerde bulunduğu belirtildi. Erkaşka ailesi bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Eski Eniştesini Vuran Kayınbiraderi, Yeni Eniştesi Öldürdü

Öldürülen Fuat Erkaşka'nın, 20 Kasım 2017'de Emine Tolan'ın boşandığı ilk eşi Mustafa Biçer'i tüfekle öldürdüğü belirlendi. O dönem polise teslim olan Erkaşka, kız kardeşini ve kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle Biçer'i vurduğunu söyledi. Mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fuat Erkaşka, 2 yıl önce denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmişti.

Tutuklandı

Emniyette sorguya alınan İhsan Tolan ifadesinde, "Ailemle birlikte çocuğumu görmeye gittim. Göstermeyeceklerini söylediklerinde 112'yi arayarak durumu bildirdim. Fuat, elinde silahla gelince kavga çıktı. Arbede sırasında tabancayı alıp, rastgele ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hastanedeki Vakkas Erkaşka'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisi devam eden diğer yaralıların da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.