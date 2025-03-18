İmamoğlu'nun Diploma Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesine ulaşıldı. Tozan, ifadesinde, Girne Amerikan Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı olan bir kurum olduğunu belirtti ve Türkiye'de denkliğinin olmadığını vurguladı. O dönemde üniversitenin diplomalarının Amerika'daki Southeastern Üniversitesinden geldiğini ifade etti.

Üniversite Tanınırlığı ve Yatay Geçiş

Özalp Tozan, Girne Amerikan Üniversitesinin Türkiye'de denkliğinin bulunmadığını ve diplomanın Amerika'daki bir üniversite üzerinden verildiğini belirtti. Yatay geçiş işlemleriyle ilgili olarak, özel bir üniversiteden devlet üniversitesine geçmenin mümkün olmadığını ifade etti. Tozan, Girne Amerikan Üniversitesinin bir vakıf üniversitesi değil, özel bir şirket üniversitesi olduğunu ve geçişlerin denk kurumlar arasında yapılması gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan rapor doğrultusunda soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alındı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yazıda, YÖK'ün araştırma raporunda belirtilen tanınırlık şartlarının yerine getirilmediğini belirtti.

Yatay Geçiş İşlemlerinin İncelenmesi

YÖK'ün araştırma raporuna göre, University College of Northern Cyprus (UCNC) ile yapılan yatay geçiş işlemlerinin tanınırlık şartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Başsavcılık, bu konuda gerekli idari işlemlerin yapılmasını ve İstanbul Üniversitesine ilişkin belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesini talep etti.

Gelecek Adımlar

Soruşturmanın devam ettiği bu süreçte, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından idari soruşturmanın yürütülmesi veya mevcutsa raporların Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yatay geçiş işlemlerinin kimler tarafından yapıldığının tespiti istenildi.