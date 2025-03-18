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Çanakkale Köprüsü ile Yıllık 25,3 Milyar Lira Tasarruf

Köprü ve otoyol sayesinde yıllık 25,3 milyar lira tasarruf edilirken, çevreye zarar veren karbon salınımı da azaltıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 11:15, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 11:16
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Çanakkale Köprüsü ile Yıllık 25,3 Milyar Lira Tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 25,3 milyar lira tasarruf edildiğini bildirdi. Bu köprü, Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz karayolu ulaşımını sağlamakta ve Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunan 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, dünya çapında da dikkat çekmektedir.

Dünyanın En Uzun Orta Açıklıklı Asma Köprüsü

Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 3 bin 563 metre olduğunu belirtti. Köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte geçiş uzunluğunu 4 bin 608 metreye çıkarmaktadır. Çelik kuleler, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edilmiş olup, Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan top mermisi figürleriyle toplam yüksekliği 334 metreye ulaştırmaktadır.

1915 Çanakkale Köprüsü Yıllık 25,3 Milyar Lira Tasarruf Sağlıyor

Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en kritik geçiş noktası olan bu köprü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz karayolu bağlantısı sağlandığını belirtti. Boğaz geçiş süresi artık sadece 6 dakika sürüyor ve bu durum, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca köprü ve otoyol, akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış durumdadır.

  • 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı
  • Olay algılama kamera sistemleri
  • Meteoroloji ölçüm istasyonları
  • Acil çağrı sistemleri

Bu teknolojik donanımlar sayesinde köprü ve otoyol, en ileri teknoloji ile hizmet vermektedir.Son olarak, proje sayesinde yıllık 24 milyar lira zamandan, 1,3 milyar lira ise akaryakıttan tasarruf edilmekte olup, çevreye zararlı karbon salınımı da 81 bin ton azaltılmıştır.


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