Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi. Normalde her ayın 15'inde yatırılan maaşlar, üç gün geçmesine rağmen çalışanların hesaplarına aktarılmadı. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen yönetimindeki belediyede yaşanan bu durum, çalışanlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Bütçe Yönetimi Sorgulanıyor

Belediyenin bütçe yönetimi, son dönemde tartışmalara neden olurken, çalışanlar, makam araçları ve etkinlikler için harcanan milyonlarca liraya dikkat çekti. Özellikle eski mezarlık alanlarının satışı ve konser organizasyonları gibi giderler, belediyenin mali dengesini bozmuş olabilir.

Çalışanlardan Tepki

Belediye çalışanları, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Her ay başkan, başkan yardımcıları, danışmanlar ve müdürlerin makam araçlarına milyonlarca lira harcanıyor. Ancak bu ay memur maaşlarını ödeyemediler. Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Kasamız bir yıl bile dolmadan sıfırlandı."



