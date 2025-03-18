Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Şiddet Sarmalı Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin sergilediği saldırgan tutumun bölgenin ortak geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olmasının kabul edilemez olduğunu belirten bakanlık, bu tür davranışların bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye attığını ifade etti.

Uluslararası toplumun, bu duruma karşı daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, barışçıl çözümlerin önemine değindi. Ayrıca, bölgede huzurun sağlanması için diyalog ve iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi. İsrail'in bu tutumunun, uzun vadede sadece bölgeyi değil, küresel barışı da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.