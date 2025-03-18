KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın riskli yapı statüsündeki taşınmazının tapu devri sırasında mevzuata aykırı olarak tahsil edilen 80 bin liralık tapu harcının iadesini sağladı. Bu durum, KDK'nın dostane çözüm kararıyla sonuçlandı. Vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mevzuatı gereği, bu tür işlemlerin her türlü harç ve resimden muaf olması gerektiğini belirterek, tahsil edilen harcın iadesi için KDK'ya başvurdu.

KDK'nın Girişimi Sonucu Harç İadesi

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla iletişime geçerek sorunun çözümünü sağladı. KDK'nın başarılı girişimi sonucunda, vatandaştan alınan 80 bin lira tapu harcı iade edildi. Bu tür sorunların çözümünde KDK'nın oynadığı rol, vatandaşların haklarını koruma noktasında önemli bir örnek teşkil ediyor.

Mevzuata Uygun İşlemler ve Muafiyetler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatına göre, riskli yapı statüsündeki taşınmazların devri sırasında alınacak harç ve resimlerden muaf olunması gerekiyor. Bu bağlamda, KDK'nın vatandaş lehine yaptığı müdahale, mevzuata uygun işlemlerin gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor.