Ankara'da Eşini Öldüren Kadına 18 Yıl Hapis Cezası

ANKARA'da eşi Emrah Karatoprak'ı bıçaklayarak öldüren Kübra Karatoprak, tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik ve takdir indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda, Emrah Karatoprak'ın eşine vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığı, bu nedenle sanığın eylemini haksız saldırı akabinde gerçekleştirdiği belirtildi. Olay, Etimesgut ilçesinde 14 Mayıs 2023'te meydana geldi. Kübra Karatoprak, eltisiyle tartıştıktan sonra durumu eşi Emrah Karatoprak'a anlattı. Ancak Emrah Karatoprak, eşini eleştirerek haksız buldu ve çift arasında tartışma çıktı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karatoprak, eşini darbetti. Kübra Karatoprak ise olay sonrası eşini bıçakladı ve ağır yaralanan Emrah Karatoprak hayatını kaybetti. Kübra Karatoprak, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Savunmasında, olaydan 10 gün önce ilaçlarını bıraktığını ve olay günü eşinin kendisine hakaret ettiğini belirtti.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

14 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kübra Karatoprak'a 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağır tahrik ve takdir indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, çift arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar olduğu ve olay günü tartışmanın büyüdüğü ifade edildi. Sanığın maktule 'Eltim çok kıymetliyse git onun koynuna gir' demesi üzerine maktulün sanığa tokat attığı belirtildi.

Olayın Sonrası

Otopsi raporuna göre, bıçağın iç organlara zarar verdiği ve ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. 112 ses kayıtlarına göre çiftin ortak çocuğu yardım istedi. Komşuların olaya müdahale ettiği ancak maktulün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Haksız tahrik hükümleri uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 22 yıla düşürüldü ve takdir indirimiyle 18 yıl 4 aya indirildi.