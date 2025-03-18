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Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doktorların vergi beyannameleri ile gelirleri arasında uyumsuzluk tespit etti. 3 bin 663 doktor riskli bulundu.

Haber Giriş : 18 Mart 2025 12:36, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 12:37
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Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayene sahibi bazı doktorların yaptıkları işlemlerle beyan ettikleri vergi arasında yüzde 400'lere varan farklar olduğunu belirledi. Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki geliri kayıt dışında tuttuğu ortaya çıktı. Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si, beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

Vergi Beyanlarındaki Uyuşmazlık

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldıkları muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı görüldü. Bu doktorların beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi. GİB tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan bazı mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri, yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

Kayıt Dışı Gelirler

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği saptandı. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının, yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

Estetik Sektöründeki Denetimler

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi.

Yapay Zeka Destekli İncelemeler

Maliye'nin vergi kaçırdığından şüphelendiği 33 bin riskli doktor mükellef yönelik yapay zeka destekli incelemelerinde 3 bin 500 doktorun sekreter, eski eş gibi yakın çevrelerindekilerin hesaplarında yüklü miktarda varlık ve varlık hareketi tespit edildi. Söz konusu doktorların yakın çevrelerine ait banka hesaplarında, yüklü miktarda varlık tespit edildi. Bu işlem sonucunda da yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulundu.


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