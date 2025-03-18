Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, vatandaşlar riskli veya yanıltıcı ürünler konusunda uyarılmaya devam ediyor. Son denetimlerde, bir çocuk giyim ürününde daha sağlığa zararlı maddeler tespit edildi ve bu durum, anne ve babaların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Güvensiz Ürünler ve Bakanlık Uyarıları

Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan ve sağlık açısından tehlike arz edebilecek birçok ürünü, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bu sistemde yer alan ürünler, vatandaşların güvenliği için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Çocuk Giyim Ürünlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Denetimlerin hız kesmeden devam etmesiyle birlikte, güvensiz ürünlerin listesi giderek uzuyor. Özellikle çocuk giyim ürünlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Birçok çocuk kıyafeti, oyuncağı ve okul eşyasında sağlığa zararlı maddeler tespit ediliyor.

Son Tespit Edilen Ürün: Mavi Eşofman Takımı

Yapılan incelemeler sonucunda, "Mavi Eşofman Takımı" markasına ait bir çocuk giyim ürünü piyasadan kaldırıldı. Bu ürünün satışı yasaklanırken, hali hazırda satılanların toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemindeki Neden

Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde yer alan neden ise, "TS EN 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır." olarak belirtildi.