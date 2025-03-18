FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Hain terör örgütüyle mücadele son sürat devam ediyor...

Son operasyon Ankara'da düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

FİRARİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Çankaya'da örgütün hücre evinde yakalandı.

DARBE GİRİŞİMİNİN ANKARA AYAĞINI YÖNETTİ

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Kaya'nın 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olduğu ve darbe girişiminin Ankara ayağındaki ekipte görev aldığı belirtildi.

ÖRGÜTE BAĞLILIĞI EN ÜST SEVİYEDE

Adına dört farklı hattan FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve örgütsel yazışmalarının bulunduğu tespit edilen Kaya'nın, güncel veri analiz raporu içeriklerine göre örgüte bağlılığı en üst seviyede olan

"A5"

kategorisinde bulunduğu kaydedildi.

ŞANTAJ KASETLERİNİ SAKLIYORDU

Örgütsel toplantılara katıldığına dair hakkında tanık beyanı bulunan Kaya'nın, FETÖ'nün tepe yöneticileriyle irtibatının bulunduğu ve aldığı talimatla örgütün şantaj kasetlerini sakladığı öğrenildi.