Ankara'da Binlerce Vatandaşın 2 Milyonluk Eczane Borcu Kapatıldı

Ankara Eczacılar Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakan, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Eczacı Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sağlığa El Ver" projesi kapsamında, Ankara ilinde faaliyet gösteren eczanelerde veresiye borcu bulunan vatandaşlarımızın borçları, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmaktadır.

Projenin Amacı ve Sağladığı Faydalar

Bu proje ile iki bin beş yüz kırk vatandaşımızın yaklaşık iki milyon iki yüz elli bin TL tutarındaki borcu, belediye ekiplerimizle birlikte organize ettiğimiz dağıtım süreçleri sonrasında kapatılmış olacak. Geçmiş senelerdeki sayıları da dikkate aldığımızda, toplamda altı bin dört yüz elli vatandaşımızın yaklaşık üç milyon sekiz yüz yetmiş bin TL tutarındaki borcu belediyemiz tarafından kapatılmış olacak.

Projenin Süreçleri

Eczanelerde veresiye borcu olan vatandaşların tespiti

Borçların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması

Dağıtım süreçlerinin organize edilmesi

Bu proje, toplum sağlığını koruma ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara destek olma amacı taşımaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan finansal engellerin ortadan kaldırılması, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesine olanak tanımaktadır.