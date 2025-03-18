3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi ve olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin avukat olduğu bilgisi paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'nda araç durdurdu. Bu işlem, yapay zeka destekli Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yazılımı sayesinde gerçekleştirildi.

Şüphelilerin avukat olduğu öğrenildi

Arama sırasında, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk bulundu. Şüpheliler M.E., H.K. ve Ş.A. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin avukat oldukları öğrenildi.

Operasyonun Detayları

Bu başarılı operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkili bir önlem olarak görülmekte ve emniyet güçlerinin bu alandaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.