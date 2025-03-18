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EPDK Elektrik Sözleşmelerini Dijitalleştiriyor

EPDK, elektrik sözleşmelerinde dijitalleşmeye giderek kağıt israfını önlemeyi hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 13:43, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 13:44
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EPDK Elektrik Sözleşmelerini Dijitalleştiriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dijitalleşmeye uyum sağlanması ve kağıt israfının önlenmesi amacıyla elektrik piyasasında standart sözleşme olarak kullanılan Perakende Satış Sözleşmesi'ni (PSS) güncelledi. Konuya ilişkin EPDK Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK'den edinilen bilgiye göre, 22 Kasım 2018 tarihli Perakende Satış Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı ve standart sözleşme olarak yeni bir PSS kabul edildi. Kurum, ocakta Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, perakende satış sözleşmesine işlenmesi gereken hususları değerlendirerek yeni bir sözleşme hazırladı.

Yeni Perakende Satış Sözleşmesi Detayları

Buna göre, yüz yüze kurulan perakende satış sözleşmelerinde, sözleşmenin tamamının tüketiciye imzalatılması yerine, temel bilgileri içeren tek sayfalık bir "Sözleşme Kurma Formu" imzalanarak PSS'nin kurulması, söz konusu formun tek sayfa olacak şekilde yazılı ve mesafeli kurulacak sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesini sağlayacak formatta hazırlanmasına özen gösterildi. Bununla birlikte, tüketicinin talep etmesi halinde sözleşmenin tamamının tüketiciye sunulması ve imzalanmasıyla kurulabilme imkanı da sağlandı.

Fatura Gönderim Yöntemleri Güncellendi

Yeni perakende satış sözleşmesi kapsamında fatura iletim yöntemleri de güncellendi. Buna göre, tüketicinin açık tercihine bağlı olarak faturalar yazılı olarak veya kısa mesaj, e-posta, e-fatura ya da e-arşiv yoluyla elektronik ortamda iletilecek. Mesken tüketici grubu dışındaki ve uzaktan okunan kullanım yerlerinde, tüketicinin ayrıca talepte bulunmaması durumunda faturalar elektronik ortamda gönderilecek. Elektronik ortamda iletilen faturaların doğrudan görüntülenebilir ve indirilebilir olması sağlanacak, ayrıca görme engelli vatandaşlar için ekran okuyucu programlarla uyumlu ve erişilebilir formatta hazırlanacak.

  • Tüketicinin iletişim bilgilerinin bulunması halinde, fatura tutarı ve son ödeme tarihi kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
  • Yeni perakende satış sözleşmesi kapsamında başvuru süreçlerinde de düzenlemeye gidildi.
  • PSS başvurusu yapılan kullanım yerinde aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunmuyorsa, tüketicinin beyanı esas alınacak ve herhangi bir belge talep edilmeyecek.
  • EPDK, yayımladığı ayrı bir Kurul Kararı ile mevcut Perakende Satış Sözleşmelerinin, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek kalmadan geçerliliğini sürdüreceğini duyurdu.


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