Bursaspor'un Yeni Teknik Direktörü Adem Çağlayan Oldu

Bursaspor, Nesine 3. Lig'de mücadele eden bir takım olarak, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pablo Martin Batalla'dan boşalan bu önemli göreve yeni bir isim getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor'un Yeni Teknik Direktörü: Adem Çağlayan

Adem Çağlayan için düzenlenen törende, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu. Bu gelişme, takımın geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni teknik direktörün liderliğinde, Bursaspor'un ligde daha başarılı sonuçlar alması bekleniyor. Taraftarlar, bu değişimin takıma pozitif yansıyacağına inanıyor.