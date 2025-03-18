Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Gümüşhane'de 29 yıldır devam eden kadastro davası, mahkeme kararıyla nihayet çözüme kavuştu. Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yıllardır devam eden kadastro ihtilaflarının giderilmesi yönünde önemli bir gelişme daha yaşandı.

Gümüşhane Kadastro Mahkemesi'nin Kararı

Gümüşhane Kadastro Mahkemesi, 29 Aralık 1995 tarihli kadastro tespit tutanağına dayanarak 19 Ocak 1996'da açılan ve 2020/5 esas numarasına kayıtlı olan davayı 17 Mart 2025 tarihinde karara bağladı. Tam 29 yıldır süren ve 200 tarafı bulunan bu davada, 11 parselin mülkiyetine ilişkin ihtilaf mahkeme kararıyla çözüldü. Bu gelişme, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden kadastro davalarının sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefi Doğrultusunda Çalışmalar

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı sonunda başlattığı ve kadastro davalarının hızla sonuçlandırılmasını amaçlayan çalışmalar, ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yıllarca çözülemeyen kadastro davalarının nedenleri tek tek analiz edilerek yargı teşkilatına teknik, teknolojik ve idari destekler sağlandı. Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili, keşif süreçleri, teknik eksiklikler ve personel yetersizliği gibi unsurlar nedeniyle yargılaması tamamlanamayan davalar masaya yatırıldı ve mahkemelerin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için yeni stratejiler geliştirildi.

Kronik Kadastro Davalarının Kapatılması

Bu kapsamda, 2025 yılı sonuna kadar 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan kalan kronik kadastro davalarının tamamen kapatılması hedefleniyor. Gümüşhane Kadastro Mahkemesi'nin bu kararı, yargının hızlandırılması ve vatandaşların uzun yıllardır süren belirsizlikten kurtulması adına önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yargıya Güveni Artıran Adımlar

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan bu karar, adalet sisteminin kararlılıkla işletildiğini gözler önüne sererken, aynı zamanda yargıya olan güveni de artırıyor. Türkiye genelinde devam eden benzer kadastro davalarının Gümüşhane Kadastro Mahkemesi'nin verdiği bu kararı örnek alarak hızla sonuçlandırılması bekleniyor. Mahkemelerin etkinliğini artırmayı amaçlayan bu süreç, vatandaşlara güven veren bir hukuk sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Kadastro İhtilaflarının Tamamen Çözülmesi Hedefi

Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla kadastro ihtilaflarını yargı ve ülke gündeminden tamamen çıkarmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, yargının hızlandırılmasına ve toplumsal güvenin pekiştirilmesine önemli katkılar sağlamaya devam edecek.



