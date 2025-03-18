Erdoğan ve Stubb, İsrail'in Gazze Saldırılarını Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu. Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Özellikle savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında ilişkileri geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna ve Rusya Arasındaki Savaşın Son Bulması

Erdoğan, ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Netanyahu'nun Soykırım Politikası

Görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı saldırıların kabul edilemez olduğu ve Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiği vurgulandı. Ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekildi.Erdoğan'ın bu görüşmesi, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki aktif rolünü ve barış çabalarını sürdürme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.