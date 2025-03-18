Yandex Türkiye'den Ramazan Seyahat ve Alışveriş Araştırması

Yandex Türkiye, ramazan döneminde kullanıcıların ihtiyaçlarını ve seyahat alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla Türkiye genelinde 1358 katılımcıyla gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu dönemde kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak dijital özelliklerin öne çıktığı belirtildi. Kullanıcıların birden fazla seçeneği işaretleyebildiği araştırma sonuçları geniş bir perspektiften değerlendirildi. Her üç katılımcıdan ikisi, ramazan ayında yaşam tarzlarının yılın diğer zamanlarında olduğu gibi aktif olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 85'i akrabalarını ziyaret etmeyi, alışveriş yapmayı ve seyahat etmeyi planlıyor.

Ramazanda Seyahat ve Etkinlik Planları

Katılımcıların yüzde 68'i ramazan ayında aile veya arkadaşlarını ziyaret etmek için şehir içinde seyahat planlarken, her üç katılımcıdan biri halka açık etkinliklere, festivallere veya diğer performanslara katılmayı planlıyor. Ulaşım seçeneklerini değerlendiren Türkiye'deki katılımcıların dörtte üçü arabayla seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 70'e yakını otobüsleri, yaklaşık yarısı ise metro veya taksileri kullanmayı tercih ediyor.

Yemek ve Alışveriş Tercihleri

Türkiye'deki kullanıcıların neredeyse yarısı ramazan ayında dışarıda yemek yemeyi planlıyor. Bu artan talebi karşılamak için Yandex Maps, yapay zeka ile geliştirilmiş 16 ayrı ramazan rehberi sunarak gurme iftar menüleri hazırlayan restoranlardan uygun fiyatlı iftar seçenekleri sunan kafelere kadar geniş bir yemek yelpazesini öne çıkarıyor. Bu rehberler, Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlanarak ayrıntılı ve kaynak tabanlı yanıtlar için yapay zeka aracı Yazeka ile zenginleştiriliyor.

Ramazan Alışverişi ve Seyahat Planları

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 65'i ramazan alışverişine çıkmayı planlıyor ve çoğu çevrimdışı mağazaları ziyaret etmeyi tercih ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki popüler alışveriş merkezlerine gidenler için Yandex Maps, doğrudan yakındaki park noktalarına veya ana girişlere kolay navigasyon imkanı sunuyor. Her üç kişiden biri ramazan ayında Türkiye içinde seyahat etmeyi planlıyor.Kullanıcılar güzergahlarını planlamak için fazladan zaman harcamalarına gerek kalmadan Yandex Arama'ya bağlamsal olarak ilgili bir soru gönderebiliyor. Yapay zeka destekli Yazeka, görülmesi gereken yerler ve seçkin restoranlar ile etkinlik planı önererek hızlıca özetler sunuyor. Ankete katılanların yüzde 68'i ramazanda yeni yerler keşfetmeyi ve ziyaret etmeyi planlıyor.

Yandex Maps ile Kolay Ulaşım

Yandex Maps, kullanıcıların Türkiye'deki popüler yemek mekanlarını, kültürel alanları ve diğer ilgi çekici yerleri keşfetmelerine daha fazla yardımcı olmak için artık 250 binden fazla konum için Yazeka tarafından oluşturulmuş özetler içeriyor. Bu kısa açıklamalar, İstanbul'daki Galata Kulesi, Ankara'daki Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi gibi birçok yer hakkında önemli bilgiler içeriyor ve genel bakış sunuyor.Ankete katılanların yarısından fazlası ramazan ayında yılın diğer zamanlarına kıyasla daha yoğun bir trafik gözlemliyor. Yandex Maps, işe gidip gelmeyi kolaylaştırmak için İstanbul'daki 44 binden fazla yolla ilgili bilgileri güncelleyerek trafik ışıkları ve hız sınırı işaretleri gibi önemli ayrıntıları uygulamasına ekledi. Böylece daha doğru gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, hız sınırı uyarıları ve Türkçe sesli bildirimler sağlanıyor.



