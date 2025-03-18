Spiker Ece Üner ifadeye çağrıldı
Halk TV haber spikeri Ece Üner'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 14:58, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 15:13
Halk TV haber spikeri Ece Üner'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz."