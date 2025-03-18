Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı

Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez
Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez
Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı
Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı
158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı
158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı
Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde
Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde
TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor
TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
MEB LGS Başvuru Kılavuzunu Yayımladı
MEB LGS Başvuru Kılavuzunu Yayımladı
3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı
3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor
Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor
Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi
Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi
KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi
KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi
Bakan Tunç: Gündemde af söz konusu değil
Bakan Tunç: Gündemde af söz konusu değil
Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 404 Gazzeli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 404 Gazzeli hayatını kaybetti
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Ana sayfaHaberler Sağlık

Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı

Sağlık Bakanlığı, 2010'dan bu yana evde sağlık hizmeti sağlıyor. 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin kişiye hizmet verildiği açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 15:40, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 15:59
Yazdır
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2010 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 hastaya 'evde sağlık hizmeti' verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını sürdürdüğü mekanda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen hastalara 'evde sağlık hizmetleri' kapsamında, hizmet standartlarına uygun bir şekilde tıbbi hizmetlerin sunulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hizmet verilmeye başlanan 1 Şubat 2010 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 evde sağlık hizmeti gereksinimli bireye hizmet ulaştırıldığı tespit edilmiştir.


Ayda Ortalama 138 Bin 884 Hasta Takip Edildi

81 ilde, 780 hastanede, 6 bin 349 personel ve 1631 ekip aracı ile hizmet sunulduğu kaydedildi.

Sisteme kayıtlı hasta sayısı 803 bin 963'tür. Ayda ortalama 138 bin 884 hasta takip edilmiştir. Toplam 4 milyon 404 bin 726 hasta ziyareti yapılmıştır.

Elde edilen verilere göre, 2025 yılında toplam nüfusun ortalama binde 4'ü evde sağlık hizmeti için hedef nüfus olarak belirlenmiştir.

Kimler Yararlanabilir?

Yönetmeliğe göre; tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan, yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekanda sağlık hizmeti almak isteyen; 80 yaş ve üzeri tüm hastaların evde sağlık hizmetinden yararlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş kronik rahatsızlığı bulunan yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derece bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş üstü hastalar bu hizmetten faydalanabilir. Hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar da bu kapsamda değerlendirilir.

  • Diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans gibi kronik hastalıklar
  • Nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser gibi durumlar
  • Multimorbiditeye sahip kronik hastalar
  • Kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar
  • Amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

(DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber