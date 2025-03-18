TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor

Çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde; yüzde 94,5'inin "İyi veya çok iyi", yüzde 4,6'sının "Orta", yüzde 0,9'unun ise "Kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu beyan edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu verilerini paylaştı. Buna göre, çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde; yüzde 94,5'inin "İyi veya çok iyi", yüzde 4,6'sının "Orta", yüzde 0,9'unun ise "Kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu beyan edildi.

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin günlük faaliyeti çok sınırlandı

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde 5,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.

Çocuklarını tatile götüremeyen hane halkı oranı yüzde 22

Hanehalklarının yüzde 9,2'sinde çocuklar maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysilere sahip olamadı

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı yüzde 88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hanehalkı oranı yüzde 9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hanehalkı oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Hanehalkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hanehalkı oranı yüzde 86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı yüzde 10 diğer nedenlerle tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.

Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti.

Günde bir kez et yiyemeyen çocuk oranı yüzde 23

Günde en az bir kez et, tavuk ve balık içeren yemek tüketebilen çocukların oranı yüzde 69,8 olurken, maddi sebeplerle tüketemeyenlerin oranı ise yüzde 23,1 oldu.

Ders çalışılabilecek uygun yeri olmayan çocukların ebeveynlerinin yüzde 80,8'i lise altı eğitimli

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışılabilecek veya ödev yapabilecek uygun yeri olmayan hanehalklarından yüzde 80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayan hanehalklarından yüzde 81'nin yaşlarına uygun kitap olmayan hanehalklarından ise yüzde 81,1'inin, en yüksek eğitime sahip ebeveynin eğitimi lise altı düzeyde olduğu görüldü.

Çocukların yüzde 74,7'si maddi yetersizlik içinde

Zorunlu eğitim faaliyeti dışında uzmanlaşmış bir kişi veya kurumdan alınan bakım hizmetine veya bu bakım hizmetinden faydalanıp daha fazlasını almaya ihtiyaç duyan 0-12 yaş arasındaki çocukların oranı yüzde 1,5 olarak tahmin edildi.

Uzmanlaşmış bir kişi veya kurumdan alınan bakım hizmetine ihtiyaç duyan bu çocukların yüzde 74,7'sinin maddi yetersizlik, yüzde 21,4'ünün hizmet alınacak yerin koşullarıyla uyumsuzluğu, yüzde 3,9'unun ise diğer nedenlerle bakım hizmetine ulaşamadığı belirlendi.

Son bir yılda toplu taşıma harcamalarının haneye getirdiği yük incelendiğinde, hane halklarının yüzde 5,3'üne toplu taşıma harcamasının çok yük getirdiği görülürken, yüzde 46,7'sine biraz yük getirdiği, yüzde 33,6'sına ise yük getirmediği tespit edildi. Hane halklarının yüzde 14,4'ünün ise toplu taşıma harcaması olmadı.