158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı

Kartal Karlıktepe Mahallesi'ndeki bir siteye gelen şapkalı Y.E. (21), N.Ş. (20) ve B.B. (22), kapısının kilitli olmadığını fark ettikleri daireye girdi. Şüpheliler, evde buldukları kasayı çarşafa sararak çaldı. Siteden çıkışları güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler, yoldan durdurdukları taksiyle olay yerinden kaçtı.

Tuzla'da Yakalandılar

Tuzla'da denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada, bagajda çarşafa sarılı olan çelik kasa dikkat çekti. Kasanın taksiye Y.E., N.Ş. ve B.B. tarafından getirildiğinin belirlenmesinin ardından yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin toplam 158 suç kaydının olduğu ve hamile oldukları ortaya çıktı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde de şüphelilerin kasayı bir sitedeki daireden çaldıkları, sonrasında ise taksiye binerek kaçmaya çalıştıkları ve denetim noktasında yakalandıkları ortaya çıktı.

Cezavine Gönderildiler

Kasanın içerisinden yaklaşık değeri 1 milyon lirayı bulan ziynet eşyası ele geçirildi. Şüpheli Y.E., N.Ş. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından

evden hırsızlık

suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.