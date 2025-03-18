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Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı

Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aday Havuz Sistemi'nin işverenler ve iş arayanları buluşturduğunu belirtti. Aday Havuz Sistemi, geçtiğimiz yıldan bu yana 79 bin işvereni 815 bin iş arayanla buluşturdu. Bu sistem, istihdamı artırmada önemli bir rol oynuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 16:19, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 16:19
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Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde geçen yıl eylül ayından bugüne kadar 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın görüntülendiğini bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aday Havuz Sistemi sayesinde iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."

Bakan Işıkhan, bu sistemin iş arayanlar için önemli bir fırsat sunduğunu ve işverenler için de doğru adaylara ulaşmanın etkili bir yolu olduğunu vurguladı. İstihdamın artırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi amacıyla teknolojinin etkin kullanımının önemine dikkat çekti. Bu tür yenilikçi çözümlerle, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Gelecek dönemlerde de bu tür projelerin devam edeceğini ve istihdamın her zaman öncelikli hedefleri arasında yer alacağını ifade etti.

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