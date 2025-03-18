'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 3'ü sağlık görevlisi 5 gözaltı
Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 17:05, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 17:06
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda tıbbi sekreter A.B.K. (42) ve A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ile B.B.G. (26) ve S.G. (20) gözaltına alındı.