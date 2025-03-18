Nazilli'de takıntılı eski sevgili dehşeti: 2 ölü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 213 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Ali Murat Akkuş, iddiaya göre kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz'ü takip etmeye başladı. Bugün saat 16.00 sıralarında bir çocuk annesi Sabriye Türköz'le konuşmak için evinin önüne gelen Akkuş, yaşanan tartışma sonrasında silahına davranarak önce Türköz'ü öldürdü. Kadını öldürdükten sonra şarjör değiştiren Akkuş biraz yürüdükten sonra kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Türköz ve Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz'ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Türköz'ün bir süre önce kendisine rahatsızlık veren Akkuş'tan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.